Большегрузам на Алтае разрешили ездить по-новому в зимний период

Водителям большегрузов смягчили условия движения по автодорогам Алтайского края в зимнее время, сообщает региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Если раньше с 1 декабря по 15 марта для дорог регионального или межмуниципального значения максимально допустимая нагрузка на одну ось грузовика не должна была превышать 10 тонн, то теперь — 11,5 тонны.

Соответствующее постановление принято правительством Алтайского края. Считается, что это будет способствовать оптимизации перевозки грузов в зимой.

Напомним, что ограничение не распространяется на целый ряд перевозок на основании письменных обращений от ответственных министерств. В частности, речь идет о транспорте, перевозящем:

- грузы для ликвидации ЧС;

- сельхозпродукция и жидкие грузы (ГСМ, молоко, растительное масло, свекловичная мелисса, сливки и сыворка);

- неделимые грузы.