В минувшие выходные в Барнауле в новой локации краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова прошел Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников. Суть чемпионата: участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг русской и зарубежной прозы, поэзии. А строгое жюри, в состав которого входят педагоги, актеры, журналисты, литературные деятели, медийные лица оценивают технику и артистизм чтения.

Партнерами сезона выступают филологический факультет МГУ и Школа-студия МХАТ, которые подготовят специальные призы для финалистов. Супер-финал состоится в Москве на сцене учебного театра Школы-студии МХАТ.

В барнаульском чемпионате приняли участие старшеклассники из гимназий №№ 5, 40, 74,69, школ №№ 113, 54, 60, 125, 107,98, 103, лицеев №№ 101, 73, 2, 122.

По результатам трех туров безоговорочным лидером и по баллам жюри, и по позитивной реакции зрителей, стала Варвара Володина, ученица гимназии №69.

- Я всегда любила книги, — говорит Варвара. — В 4 года я уже знала наизусть письмо Татьяны из "Евгения Онегина". А вообще, я хочу стать актрисой и в этом году буду поступать в колледж имени Олега Павловича Табакова в Москве.

- Какая у тебя любимая книга?

- Любимая книга? Гектор Мало "Без семьи".

Мама победительницы Ольга Борисовна говорит, что всегда верит в успех дочери:

- Для нас, конечно, Варя читает лучше всех. Хотя, мы стараемся ее объективно оценивать, подсказываем ошибки. Варю педагог заметил еще в 1 классе и отправил ее на конкурс. И она сразу же заняла второе место. В 10 лет Варя взяла "золото" на Дельфийских играх в Волгограде. Это была большая победа. А сегодняшняя победа дает возможность встать на сцену МХАТа, куда она мечтает попасть.

- Чемпионат "Страницы 18" в 2018 году прошел более чем в 90 городах 26 регионов, собрав более 60 000 участников, — рассказывает Алиса Дригина, организатор и руководитель Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников "Страницы 19". — Благодаря поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества "Страница 19" расширит программу просветительских мероприятий в регионах. В проекте поучаствует 41 регион России, а прогнозируемое количество участников превысит 100 000 человек. Миссия проекта — привить школьникам любовь к чтению, выявить талантливых юных чтецов — любителей литературы.

В "Страницу 19" приглашаются ученики школ и средне-специальных учебных заведений в возрасте от 14 до 17 лет. Чтобы принять участие, нужно обратиться к руководству учебного заведения, в котором обучается школьник. Участие бесплатное и добровольное.