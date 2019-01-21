Папа Римский Франциск лично представил разработку нового религиозного ресурса "Кликни и молись" (Click to pray), приуроченного ко Дню католической молодежи, пишут "Известия".

Ресурс Click to pray уже доступен на английском, итальянском, испанском, немецком, португальском и французском языках. В приложении есть разделы: "Молись с папой", "Молись каждый день", "Молись в сети", "Молитвенные кампании", "Путь сердца", а также возможность заводить личные блоги и делать пожертвования.

Ресурс будет реализован в виде мобильных приложений для Android и iOS, а также групп в социальных сетях.

Об этом понтифик рассказал 20 января на воскресной проповеди.

По словам папы, интернет и соцсети расширили возможности общения с Богом.

Святой престол готовит послание к Всемирному дню социальных коммуникаций на следующей неделе.

"Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие", — заявил понтифик.