Фото: "Динамо-Барнаул"

Популярное издание "Спорт-Экспресс" провело исследование, какие российские регионы можно назвать самыми футбольными. Были изучены места рождения всех футболистов Премьер-лиги, ФНЛ и всех пяти зон (групп) ПФЛ. В рейтинг не вошли игроки молодежных составов клубов РПЛ, но попали игроки вторых команд ("Зенит-2", "Спартак-2", "Краснодар-2" и т.д.).

Согласно исследованию, всего в профессиональных лигах играют 47 футболистов из Алтайского края, что стало девятым результатом по стране. Из них четверо играют в Премьер-лиге: Александр Ерохин, Евгений Городов, Юрий Дюпин и Александр Соболев. Больше всего в российских лигах представителей Москвы – 198 игроков, из которых в РПЛ выступают 42 спортсмена.

Что касается городов, где рождались нынешние профессиональные футболисты, то здесь Барнаул занял шестое место. На первом месте ожидаемо расположилась Москва. 42 игрока в Премьер-лиге и 198 в профессиональном футболе. Далее следует Краснодарский край (10 игроков в Премьер-лиге и 109 в целом). Замыкает тройку Санкт-Петербург.