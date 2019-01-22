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Алтайский край вошел в десятку самых "футбольных" регионов с лучшими игроками

, ИА "Амител"
Такое исследование опубликовала газета "Спорт-Экспресс"

Фото: "Динамо-Барнаул"

Популярное издание "Спорт-Экспресс" провело исследование, какие российские регионы можно назвать самыми футбольными. Были изучены места рождения всех футболистов Премьер-лиги, ФНЛ и всех пяти зон (групп) ПФЛ. В рейтинг не вошли игроки молодежных составов клубов РПЛ, но попали игроки вторых команд ("Зенит-2", "Спартак-2", "Краснодар-2" и т.д.).

Согласно исследованию, всего в профессиональных лигах играют 47 футболистов из Алтайского края, что стало девятым результатом по стране. Из них четверо играют в Премьер-лиге: Александр Ерохин, Евгений Городов, Юрий Дюпин и Александр Соболев. Больше всего в российских лигах представителей Москвы – 198 игроков, из которых в РПЛ выступают 42 спортсмена.

Что касается городов, где рождались нынешние профессиональные футболисты, то здесь Барнаул занял шестое место. На первом месте ожидаемо расположилась Москва. 42 игрока в Премьер-лиге и 198 в профессиональном футболе. Далее следует Краснодарский край (10 игроков в Премьер-лиге и 109 в целом). Замыкает тройку Санкт-Петербург.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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