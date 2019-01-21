Глава Хакасии заявил, что продолжит выплачивать премии чиновникам

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов прокомментировал ситуацию после скандала с выплатой премии в размере 300% от месячного оклада вице-губернатору Юлии Исмагиловой, сообщается на сайте правительства региона.

По словам Коновалова, власти Хакасии не станут отказываться от практики премирования чиновников, но намерены найти прозрачный механизм начисления таких выплат.

"Я готов полностью отвечать за свою работу и, в частности, за бюджет 2019 года, который принимали уже мы, новая власть. Сейчас ищем механизм, который поможет сделать начисление премиальных выплат руководителям региона прозрачным", — заявил Коновалов.

Он добавил, что денежные вознаграждения являются "весомым стимулом для эффективной работы любого работника и чиновника, и руководителя".

Ранее сообщалось о предновогоднем премировании Исмагиловой, которая получила денежную выплату в размере 300% от месячного оклада. Позднее появилась информация о премировании еще 15 чиновников, которые получили 200%.

Исмагилову назначили на должность в ноябре 2018 года с ежемесячным окладом 24 тысячи 747,3 рубля. Пресс-служба главы Хакасии подтвердила выплату премии чиновнице, отметив, что вознаграждение она получила за успешную работу — за три месяца работы ей удалось обнаружить 131 нарушение предыдущего руководства в нецелевом расходовании бюджета Хакасии.