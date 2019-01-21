20 февраля в Барнауле состоится концерт группы КняZz, на котором музыканты презентуют новую программу "Назад в будущее".

Гости концерта услышат бессмертные хиты "Короля и шута" и лучшие песни группы КняZz с разных альбомов. По словам организаторов, программа будет значительно обновлена в сравнении с прошлым годом. В нее также попадут песни из будущего альбома команды.

Концерт пройдет 20 февраля в ресторане "Барнаул". Начало в 19:00.

Подробности о концерте вы можете узнать в группе мероприятия или в сообществе "ТриГрупп".