Россиян хотят штрафовать за неверное указание границ Крыма

В России будут наказывать за неверное указание на картах границ страны, в том числе Крыма, пишут "Известия" со ссылкой на сенатора от республики Сергея Цекова.

Соответствующий проект рассмотрят в ближайшие три месяца. Авторы должны определить, как закрепить в законе понятие "изображение карты России". Также им предстоит установить варианты его употребления.

"Сейчас говорить о том, что такой законопроект будет вноситься, не приходится. Сейчас у нас такого энтузиазма нет, не самый удачный проект. Идут раздумья на эту тему, но пока конкретных планов нет", — отметил Цеков.

Он объяснил, что идея подобного документа появилась после присоединения Крыма к России.

Сейчас в России не наказывают за некорректное отображение государственных границ. Но за неправильное название географических объектов граждан могут оштрафовать — до трех тысяч рублей.

Отмечается, что штрафы за неправильное изображение территории страны практикуют за границей. Так, в Индии за это грозит уголовная ответственность — могут посадить на семь лет. А в Китае за подобные ошибки заставляют заплатить 200 тысяч юаней (примерно 31 тысяча долларов).