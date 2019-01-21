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Новосибирский театр "Глобус" покажет сразу три своих топовых спектакля в рамках всероссийского театрального марафона, посвященного Году театра в России.

Стартовавший на днях во Владивостоке театральный марафон достигнет Сибири в конце февраля. Беспрецедентная по масштабу культурная акция охватит 85 театров страны, которые по очереди станут хозяевами символа Года театра и покажут на своих сценах спектакли театров из соседних регионов.

В Барнаул марафон придет 26 февраля. Как мы уже сообщали, Алтайский краевой театр драмы наряду с крупнейшими коллективами страны единственный из театров края вошел в состав участников акции. Он примет эстафету марафона от своих новосибирских коллег из театра "Глобус", а 1 марта с той же миссией отправится в столицу Республики Алтай.

С 26 по 28 февраля, пока символ будет гостить в алтайской "драме", на ее сцене пройдут три спектакля новосибирского театра "Глобус". Как стало известно, это будут спектакли "золотой" классики русского и мирового театрального репертуара.

26 февраля — "Дни Турбиных" Михаила Булгакова (режиссер спектакля — москвичка Елена Невежина).

27 февраля – "Учитель танцев" Лопе де Вега (режиссер — Иван Орлов).

28 февраля – "Крейцерова соната" Льва Толстого в постановке главного режиссера театра Алексея Крикливого. В 2015 году спектакль стал лауреатом Национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Специальная премия жюри за главную мужскую роль". Ее получил заслуженный артист России Лаврентий Сорокин за роль Позднышева.

Если первые два спектакля сыграют в привычной театральной форме, то зрителей "Крейцеровой сонаты" ждет сюрприз и разрушение "четвертой стены". И зрители, и актеры разместятся на большой сцене театра.