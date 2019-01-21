Население Китая за год увеличилось на 5,3 миллиона человек

Население Китая продолжает расти, сообщает "Прайм" со ссылкой на сведения государственного статистического бюро КНР.

Так, к концу 2018 года численность граждан страны достигла 1,395 млрд. человек (не считая специальные административные районы Гонконг, Макао и Тайвань). Это на 5,3 млн человек больше, чем годом ранее.

Это свидетельствует о замедлении темпов роста, ведь годом ранее увеличение составляло 7,37 млн человек.

В 2018-м в Китае родились 15,23 млн детей. За этот же период умерли 9,93 млн китайцев.

При этом сокращается общая численность трудоспособного населения — с 901,99 млн до 897, 29 млн человек. Его доля от общего количества жителей уменьшилась с 64,9% до 64,3%.

В то же время доля пожилых людей в возрасте старше 60 лет достигла 17,9% (249,49 млн человек).