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Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в издевательстве над девушками и надругательстве над несовершеннолетней.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 22-летнему молодому человеку инкриминируют целый букет преступлений: незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего; незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении заведомо несовершеннолетнего; изнасилование с применением насилия к потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней; насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья; угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы; незаконное лишение свободы; похищение человека совершенное, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; принуждение потерпевшего, свидетеля к даче ложных показаний соединенное с угрозой убийством и причинением вреда здоровью этих лиц и их близких; покушение на кражу; похищение документов.

Согласно данным следствия, весной 2017 года обвиняемый познакомился с 25 –летней жительницей Барнаула, с которой через некоторое время стал сожительствовать. Все это время, как утверждают в СКР, мужчина жестоко избивал девушку, а при любой ее попытке уйти, угрожал убийством ее родителей и малолетнего ребенка.

"В один из дней осени он насильно поместил сожительницу в багажник своего автомобиля и отвез в лес. Привязав к телу потерпевшей автомобильный трос, он сел за руль транспортного средства и продолжил движение по местности, волоча женщину по земле. Несколько раз потерпевшая предпринимала попытки обратиться с заявлением о насилии в органы полиции, и каждый раз сожитель принуждал ее давать ложные показания под угрозой убийства, а также отзывать заявления. Много раз девушка меняла место жительства, однако мужчина находил ее и жестоко избивал. В январе 2018 года при попытке обвиняемого снять денежные средства с банковской карты потерпевшей, которую он похитил вместе с паспортом, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи. В ходе расследования уголовного дела потерпевшая рассказала следователям о тех издевательствах, которые ей пришлось перенести за несколько месяцев", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

Также следователи выявили несколько эпизодов преступлений, которые обвиняемый совершил в отношении несовершеннолетней девушки. По версии СКР, он издевался над ней — избивал, лишал свободы и насиловал.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у молодого человека имеются индивидуально — психологические особенности в виде жесткости, эгоистичности, властности и агрессивности.

Во время расследования обвиняемый частично признал свою вину и заявил, что потерпевшие оговаривают его, обвиняя в насилии.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.