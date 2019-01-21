Торговым сетям могут запретить оптовые продажи продукции со скидками

Перепродажа крупными торговыми сетями мелким предпринимателям полученной со скидкой продукции вызвала возмущение производителей, сообщает "Ъ".

Ассоциация поставщиков обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой на законодательном уровне запретить ретейлерам перепродавать товар в оптовом и мелкооптовом сегментах.

Они уверены, что подобные действия нарушают права производителей донести скидки до потребителя.

Также в вину сетям ставится возможное нарушение антимонопольного законодательства. Якобы, таким образом ретейлеры захватывают больше 25% рынка, преступая тем самым закон.

Ожидается, что Дмитрий Козак в ближайшее время встретится с представителями поставщиков, чтобы обсудить проблемный вопрос.