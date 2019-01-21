Мобильный телемедицинский комплекс впервые применят в Алтайском крае

Новейший телемедицинский комплекс "Rusco" взял на вооружение барнаульский Диагностический центр, сообщили в Минзраве Алтайского края.

Оборудование стоимостью 1,15 млн рублей впервые применят 22 января в автопоезде "Здоровье" в Тальменском районе.

Оно позволит записывать показания подключенных к нему медицинских устройств, которые используют выездные бригады. Эти показания при необходимости транслируются специалистам той или иной области, чтобы они помогли поставить точный диагноз.

"Rusco" хотят задействовать в работе всех передвижных медико-диагностических комплексов. Таким образом планируется решить задачу удаленного консультирования врачей районных больниц или медиков, выезжающих в труднодоступные места.

Специалисты краевого Министерства здравоохранения уверены, что это позволит повысить качество диагностической работы на выездах и значительно сократит время на постановку диагноза.