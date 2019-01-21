Мэр Таганрога объяснил пособие в 47,5 рубля многодетной матери

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий заявил, что информация о назначении жительнице Таганрога социального пособия в размере 47,5 рубля "вырвана из контекста", передает ТАСС.

По словам Лисицкого, у женщины несколько видов доходов — зарплата по основному месту работы, алименты от двух бывших мужей, выплаты на детей и субсидии на ЖКУ.

"По областному закону для малоимущих выплачивается разница между совокупным доходом семьи, поделенным на человека, и прожиточным минимумом. Эта разница составила 47 рублей", — пояснил мэр Таганрога.

Глава управления соцзащиты населения Таганрога Вера Котова добавила, что в 2018 году объем общий социальных выплат семье составил 27 637 рублей.

Ранее в Сети появилась фотография документа с информацией о том, что многодетной матери из Таганрога назначили единовременной социальное пособие в размере 47 рублей 50 копеек.

Сама многодетная мать рассказала "РИА Новости", что у нее трое детей, муж при разводе, чтобы избежать ответственности, подарил свою квартиру маме: "Получается, что с него теперь взять нечего – он не работает, алименты платит, как получается". По требованию матери бывшего мужа и из-за судебного иска женщина с детьми была вынуждена выселиться из квартиры. "Прокуратура, соцзащита и другие органы власти не нашли нарушений", — сказала она.

Она уточнила, что работает воспитателем в детском саду, где получает 19 тысяч рублей в месяц благодаря дополнительным сменам. Эти деньги уходят на погашение кредита в 1 миллион рублей, который ей пришлось взять для покупки жилья в общежитии. На остальное денег нет.

В прошлом году женщина в первый раз обратилась к городским властям за помощью. "Мне пришли отписки, типа "вы не состоите на учете как малоимущая", — рассказала она.