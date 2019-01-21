В Калужской области полиция задержала женщину, которая облила кислотой сотрудницу салона микрозаймов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на региональное МВД.

"В помещение офиса зашла неизвестная женщина и, достав из полиэтиленового пакета банку, выплеснула находящуюся в ней жидкость в работника организации, после чего скрылась в неизвестном направлении", — сообщили в ведомстве.

Правонарушительницей оказались 51-летняя местная жительница, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

По версии следствия, женщина нуждалась в деньгах и решила таким образом улучшить свое финансовое положение.

Пострадавшая была доставлена в больницу. По предварительным данным, женщина плеснула в работницу компании раствором кислоты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Обстоятельства произошедшего уточняются.