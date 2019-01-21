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Размер средней заработной платы в Алтайском крае под занавес прошлого года почти достиг значения в 25 тысяч рублей, следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

По информации ведомства, данный показатель в регионе по итогам января — ноября составил 24 944 рубля. По отношению к аналогичному периоду 2017 года рост средней зарплаты в Алтайском крае составил 12,4 процента.

Непосредственно в ноябре 2018 года средняя заработная плата в регионе достигла значения в 25 960 рублей.

Что касается наиболее "денежных" отраслей, то в крае по показателю средней зарплаты таковыми являются:

деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки – 49 758 рублей;

деятельность финансовая и страховая – 41 860 рублей;

производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 40 161 рубль;

деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки – 37 661 рубль;

добыча полезных ископаемых – 37 466 рублей.

Несмотря на рост показателя средней заработной платы в Алтайском крае отметим, что в нашем регионе она является самой низкой среди всех субъектов Сибирского федерального округа.