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Снег и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае во вторник, 22 января, информирует региональный Гидрометцентр.

"На большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении синоптиков.

Температура в крае составит -1...-6 градусов, в западных районах будет -7...-12 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле временами также ожидается снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит -2...-4 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.