В конце 2018 года СЗ ИСК "Алгоритм" начал строительство нового уникального для города Барнаула объекта – жилого комплекса "ДОБРЫНЯ", идея создания которого основывается на важности семейных ценностей.

"Семейный дом" — о чем вы думаете, читая эти слова? Скорее всего, об уюте, тепле и максимальном комфорте для вас и ваших близких. ЖК "ДОБРЫНЯ" отвечает всем требованиям современной семьи, начиная от развитой инфраструктуры района и заканчивая просторными и эргономичными планировками квартир.

ПРОДУМАННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Из чего складывается уникальность места расположения жилого комплекса?

1. Близость школ и детских садов. Чтобы добраться до ближайшей школы, вам нужно пройти пешком всего 500 метров, а до детского сада — 240 метров. Причем в шаговой доступности расположились 6 детских садов и 3 школы.

2. Парк для семейных прогулок и развлечений — совсем рядом. ЖК "ДОБРЫНЯ" возводится по соседству с городским парком отдыха "Эдельвейс", славящимся своей зеленой зоной, парком аттракционов, беседками, а зимой — организованным катком.

3. Развитая транспортная структура. Пересечение транспортных артерий ул. Юрина и ул. Попова создает всесторонний доступ к любой точке города. Общественный транспорт представлен маршрутными такси, автобусами, троллейбусами и трамвайной линией. Кстати, дом отдален от "красной линии" улицы Юрина, что изолирует жильцов от автомобильного шума.

4. Обеспеченность района продуктовыми магазинами, кондитерскими и точками продаж продукции общего потребления. На расстоянии одного километра от ЖК расположены торговые центры, гипермаркет "Лента" и тренажерный зал. В итоге жильцы получают доступ ко всему, что обеспечивает комфортное проживание и закрывает любые потребности семьи.

Кроме того, на первых этажах ЖК "ДОБРЫНЯ" отсутствуют коммерческие помещения, что создаст дружественную атмосферу и избавит жителей от лишних беспокойств.

С ЗАБОТОЙ О ЖИЛЬЦАХ

Планировочные решения семейного дома значительно выделяются своими размерами и продуманностью, задавая новые стандарты домостроения — с заботой о жильцах. В доме запланирован минимум однокомнатных квартир (всего 32), а основной акцент сделан на вместительных двух- и трехкомнатных. В 47-ми квартирах проект предусматривает 2 санузла!

Здание будет оборудовано большой придомовой территорией с озеленением и площадками для отдыха, причем площадки для отдыха детей и взрослых будут раздельными. Как и во всех последних объектах СЗ ИСК "Алгоритм", территория спроектирована по технологии "Безопасный двор", что ограничивает доступ транспорта в пешеходную зону. Сочетание архитектурных особенностей и развитости района создаст благоприятную среду для жизни и укрепления отношений внутри семьи.

Купить квартиру в этом доме можно как за наличный расчет, так и с привлечением ипотечного кредитования или жилищных сертификатов. Оформление ипотеки доступно в отделе продаж застройщика и осуществляется бесплатно, как и полное ведение сделки.

Забронировать квартиру своей мечты можно на сайте компании или по телефону отдела продаж: 72 00 82. Бронирование также производится бесплатно!

Проектные декларации на сайте www.alg22.ru

СЗ ИСК "Алгоритм"

Отдел продаж:

г. Барнаул, пр. Социалистический, 54

Телефон: +7 (3852) 72-00-82

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