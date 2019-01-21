Депутатам Госдумы отправили посылки с красноярским мусором

Жители Красноярска по почте отправили депутатам Госдумы посылки с мусором, сообщает ngs24.ru. Таким образом они решили привлечь внимание чиновников к проблеме с утилизацией отходов в городе.

"Вот берите и нюхайте родной мусор Красноярска, — пожаловалась в видеообращении активистка Евгения Елизарьева. — Мэр города от нас убегает — ему концерты важнее, губернатор вообще никак не комментирует ситуацию, министр экологии в такой тупиковой ситуации уходит в отпуск".

С 1 января в столице Красноярского края вступила в силу мусорная реформа. Если ранее за вывоз отходов жителям приходилось платить 2-3 рубля с квадратного метра жилья, то теперь — 79-89 рублей с человека (в зависимости от места жительства).

По оценке населения, это обострило проблему утилизации отходов и в январе город по их словам просто "утонул" в мусоре. Ни требования отмены реформы, ни расширенное заседание городского совета депутатов проблему пока не решили.