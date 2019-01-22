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Жители алтайского города Змеиногорска уже несколько месяцев вынуждены ходить по 5 километров пешком на работу и в школу после того, как несколько месяцев назад у них был закрыт единственный в городе автобусный маршрут. Дело доходит до того, что некоторые горожане вынуждены увольняться поскольку не могут добраться до работы. Спустя несколько месяцев после транспортного коллапса жители муниципалитета, вынужденные устраивать ежедневный марафон в несколько километров, написали обращение губернатору Виктору Томенко. Сейчас в ситуации разбирается региональный Минтранс.

Как рассказали Amic.ru жители одного из самых южных городов Алтайского края, перевозки пассажиров по договору с администрацией осуществляла компания из Рубцовска. Однако из-за отсутствия средств компания прекратила перевозку пассажиров около трех месяцев назад. Как говорится, развод и девичья фамилия. Городские власти сумели расторгнуть договор с перевозчиком на добровольной основе. Для того, чтобы предоставить хоть какую-то альтернативу в Змеиногорске начало работать такси с тарифами по цене автобусных билетов. Спрос оказался значительно больше предложения. Однако же местные власти уверяют, что в феврале найдут перевозчика, но пока же горожане вынуждены ходить на работу пешком. Кроме того, в Змеиногорске три школы, которые обслуживает всего лишь один автобус. В результате многие дети вынуждены ходить на занятия по 5 километров в мороз и буран. Также люди вынуждены увольняться поскольку после закрытия маршрута не могут добраться до работы.

Отметим, что сейчас ситуация находится на личном контроле регионального Минтранса. Глава ведомства — Александр Дементьев — не недавней неформальной встречи с журналистами сообщил, что сейчас он разбирается в ситуации и в ближайшее время вместе с муниципалитетом они найдут способ решить проблему.

Ранее в Змеиногорске с 1 декабря перестали ходить автобусы в городе по воскресеньям (маршруты №1, №2), на пригородных маршрутах Змеиногорск-Черепановский по воскресеньям, Змеиногорск-Барановка в 19.00 в рабочие дни, Змеиногорск-Черепановский в рабочие дни в 10.00, а также по воскресеньям два маршрута были совмещены в один: Карамышево — Змеиногорск — Барановка. В результате жители сел на могли попасть в выходные дни на рынок, в магазин или элементарно съездить в гости. Люди фактически стали "запертыми" в своих поселках.

Несколько лет тому назад уже поднимался вопрос о закрытии городских маршрутов, однако тогда проблему удалось решить. В результате из-за нерентабельности маршруты было решено и вовсе закрыть.

"Сокращение автобусных маршрутов очень болезненно сказалось на жителях поселков Беспаловский и Черепановский. Особенно тяжело приходится тем, кто каждый день вынужден ездить на работу или учебу в Змеиногорск. Смущает нас и то, что маршруты отменены неожиданно, не было никаких объявлений, никто никого не предупреждал. Жители поселков требуют объяснений. Конечно, мы хотим, чтобы отмененные маршруты были восстановлены", — рассказал тогда изданию "Змеиногорский вестник" глава Черепановского сельсовета Виктор Третьяков.