Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о планах региональной власти по созданию программы экспорта несырьевой промышленной продукции. Об этом он сообщил во время визита на завод "Ротор" в понедельник, 21 января.

"Сегодня программы поддержки как таковой нет в регионе (...). Возможно, она будет сформирована и запущена во втором полугодии текущего года", — сказал Томенко.

Он добавил, что сейчас оценивается эффективность финансово-экономических, социальных, инфраструктурных мер. Томенко сказал, что промышленные предприятия будет посещать регулярно, чтобы быть в курсе их планов и проблем, а также понимать, как государство может поучаствовать в реализации этих планов.

"В прогнозы социально-экономического развития мы закладываем рост, он пока не большой, буквально первые проценты. Мы всемерно настроены на то, чтобы обеспечивать дальнейший рост, развитие производства, как на действующих предприятиях, так и за счет приглашения сюда новых инвесторов", — отметил губернатор.

Сейчас главное — не ухудшить достигнутые показатели в сложных условиях рынка и постепенно увеличивать объемы, создавать для предприятий, работающих по гособоронзаказу дополнительные возможности для диверсификации продукции. Он заверил, что правительство Алтайского края будет создавать максимально удобные и комфортные условия для реализации таких планов.

Генеральный директор АО "АПЗ "Ротор" Максим Коновалов сообщил, что завод диверсификацией занимается активно. Кроме работы по гособоронзаказу, здесь уже несколько лет выпускают кухонную технику, сепараторы, зернодробилки, медицинскую аппаратуру. В планах увеличение производства и реализации товаров народного потребления за счет выпуска новых и модернизации уже существующих

"С января изготавливаем детали для магистрального гражданского самолета МС-11 иркутского производства, начали производство серийных деталей для железнодорожного подвижного состава, по медицинскому направлению планируем в течение полугода выпустить товар для хирургии", — рассказал главе региона и журналистам Максим Коновалов.

"Ротор" поставляет продукцию по всей России и в страны Прибалтики, на Украину и в Казахстан.