Фото: avito.ru
Гостевой дом площадью 400 квадратных метров продают в городе-курорте Белокуриха на Алтае за 30 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Объект недвижимости находится на площадью 30 соток на улице Рождественской.
Как отмечает продавец бизнеса, налажен постоянный поток клиентов. На территории имеется сауна с бассейном, к комплексу подведен газ.
Также на участке есть озеро. Кроме того, имеется участок для расширения предпринимательской деятельности.
Комментарии
с виду сарай, походу ещё и деревяха
две двухспальных кровати в одном номере - для кого?
походу ещё и деревяха
Зато одними саморезами можно шкафы крепить. Никаких чёпиков не нужно.
Клиенты там действительно есть, летом буквально не протолкнуться. Место уединенное, тихое дорога заканчивается этим домом, 0.5 км от церкви. С детьми туда ездят отдыхать. Но домик подуставший, похоже еще вложиться надо. 30 лямов перебор, поставили на продажу исключительно на дурака.