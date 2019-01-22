Фото: avito.ru

Гостевой дом площадью 400 квадратных метров продают в городе-курорте Белокуриха на Алтае за 30 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Объект недвижимости находится на площадью 30 соток на улице Рождественской.

Как отмечает продавец бизнеса, налажен постоянный поток клиентов. На территории имеется сауна с бассейном, к комплексу подведен газ.

Также на участке есть озеро. Кроме того, имеется участок для расширения предпринимательской деятельности.