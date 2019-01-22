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Гостевой дом на участке с озером продают на алтайском курорте за 30 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 400 квадратных метров находится на участке 30 соток

Фото: avito.ru

Гостевой дом площадью 400 квадратных метров продают в городе-курорте Белокуриха на Алтае за 30 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Объект недвижимости находится на площадью 30 соток на улице Рождественской.

Как отмечает продавец бизнеса, налажен постоянный поток клиентов. На территории имеется сауна с бассейном, к комплексу подведен газ.

Также на участке есть озеро. Кроме того, имеется участок для расширения предпринимательской деятельности.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.01.2019 08:33
месный

с виду сарай, походу ещё и деревяха

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22.01.2019 08:40
- гость -

две двухспальных кровати в одном номере - для кого?

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22.01.2019 08:42
- гость -

походу ещё и деревяха

Зато одними саморезами можно шкафы крепить. Никаких чёпиков не нужно.

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22.01.2019 08:45
Nic

Клиенты там действительно есть, летом буквально не протолкнуться. Место уединенное, тихое дорога заканчивается этим домом, 0.5 км от церкви. С детьми туда ездят отдыхать. Но домик подуставший, похоже еще вложиться надо. 30 лямов перебор, поставили на продажу исключительно на дурака.

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