Директор барнаульской УК задолжала сотрудникам больше миллиона

Гендиректор управляющей компании ООО "Ваш выбор" недоплатила сотрудникам свыше миллиона рублей, сообщили в региональном Следственном Комитете.

Как установлено следствием, проблемы с выплатой заработной платы начались в марте 2017 года и продолжались вплоть до января 2018-го. Так, с октября получали только малую часть зарплаты два дворника. За это время задолженность перед ними превысила 100 тысяч рублей.

В аналогичном положении оказался еще 21 человек, трудившийся в ООО под руководством обвиняемой. Они недополучили от 23 до 70 тысяч рублей. Общая задолженность УК перед ними составила более миллиона рублей.

Правоохранители выяснили, что у компании были средства на выплату полной зарплаты сотрудникам, однако их тратили на обеспечение повседневной деятельности ООО и получение прибыли.

Гендиректору управляющей компании предъявлено обвинение по двум частям ст. 145.1 УК РФ (частичная и полная невыплата зарплаты сотрудникам свыше двух месяцев). Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Примечательно, что долги сотрудникам не вернули до сих пор. В то же время руководитель ООО настаивает на своей невиновности. Она утверждает, что невыплата обусловлена объективной кризисной финансово-экономической ситуацией.