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Нерентабельное предприятие АО "Рубцовский Хлебокомбинат", сотни работников которого месяцами не получают заработную плату, будет сохранено. В минувшую пятницу, 18 января, руководство Алтайпищепрома и отраслевые специалисты провели совещание в городе Рубцовске по вопросам текущего состояния предприятия. Ранее работники завода написали петицию на сайте change.org, адресованной Владимиру Путину, в которой активисты просят не допустить закрытия предприятия, на котором работает около 300 человек. Петицию создала помощник депутата АКЗС от партии КПРФ Вероники Лапиной Анастасия Карелина.

"На заводе существует на сегодняшний день проблема со сбытом продукции. Также стоит отметить то, что предприятие достаточно старое, производственные мощности давно не обновлялись, а их загрузка составляет всего в среднем 5−6%. Все эти факторы приводят к напряженной экономической ситуации на заводе, однако резервы для её улучшения существуют. В планах у руководства АО "Рубцовский Хлебокомбинат" сделать все для сохранения работоспособности завода", − прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления Алтайского по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.

Как сообщает пресс-служба Алтайпищепрома, в настоящий момент руководство АО "Рубцовский Хлебокомбинат" разрабатывает план оптимизации работы по четырем направлениям: система управления производством, маркетинговая политика, сбыт и технологические преобразования. Данный план будет представлен 24 января Рубцовскому городскому Совету депутатов.