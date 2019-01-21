Приписки к электронной медкарте выявили в больнице под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области проводит проверку деятельности Калачевской центральной районной больницы в которой обнаружились несоответствия записей в электронных и бумажных медкартах, пишет "Российская газета".

"В СМИ была распространена информация, что пациентка одной из поликлиник, просматривая портала госуслуг, обнаружила, несоответствие записей в медицинской карте с ее электронной версией. Сейчас эта информация проверяется", — сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со средствами массовой информации Оксана Черединина.

По словам пациентки, она, просматривая свою медкарту в режиме онлайн, обнаружила несоответствие. Судя по записям в электронной карте, она посещала медучреждение гораздо чаще, чем на самом деле.

В райбольнице прошла внутренняя проверка, в ходе которой было выявлено, что первичная медицинская документация составлена корректно, ошибочной оказалась электроннвя версия.

Как передает ТАСС, в областном комитете здравоохранения сообщили, что к проверке подключились правоохранители, которые разберутся в причинах произошедшего сбоя работы системы электронной медицинской карты.

"В настоящий момент в больнице усилена система информационной безопасности и подобные случаи не носят системный характер", — подчеркнули в ведомстве. Также отметили, что средства из фонда ОМС за услуги перечисляются больнице только по документам на бумажных носителях (медкартах), но не по данным из электронного кабинета пациента.