Приписки к электронной медкарте выявили в больнице под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области проводит проверку деятельности Калачевской центральной районной больницы в которой обнаружились несоответствия записей в электронных и бумажных медкартах, пишет "Российская газета".
"В СМИ была распространена информация, что пациентка одной из поликлиник, просматривая портала госуслуг, обнаружила, несоответствие записей в медицинской карте с ее электронной версией. Сейчас эта информация проверяется", — сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со средствами массовой информации Оксана Черединина.
По словам пациентки, она, просматривая свою медкарту в режиме онлайн, обнаружила несоответствие. Судя по записям в электронной карте, она посещала медучреждение гораздо чаще, чем на самом деле.
В райбольнице прошла внутренняя проверка, в ходе которой было выявлено, что первичная медицинская документация составлена корректно, ошибочной оказалась электроннвя версия.
Как передает ТАСС, в областном комитете здравоохранения сообщили, что к проверке подключились правоохранители, которые разберутся в причинах произошедшего сбоя работы системы электронной медицинской карты.
"В настоящий момент в больнице усилена система информационной безопасности и подобные случаи не носят системный характер", — подчеркнули в ведомстве. Также отметили, что средства из фонда ОМС за услуги перечисляются больнице только по документам на бумажных носителях (медкартах), но не по данным из электронного кабинета пациента.
Комментарии
программисты ошиблись
тоже недавно был очень удивлен, о том как я оказывается регулярно посещаю поликлинику
это не долго, как отменят бумагу неточности пропадут