Самая пожилая жительница России умерла на 129-м году жизни

Жительница селения Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаова ушла из жизни в возрасте 128 лет, пишет "Российская газета" со ссылкой на администрацию района.

"Ушла из жизни долгожительница из селения Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии, рекордсменка Книги рекордов России Нану Цуковна Шаова. Руководство Баксанского муниципального района выражает свои искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Летом 2017-го года Нану Шаова попала в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны.

Тогда отмечалось, что это является и мировым рекордом, однако для внесения в Книгу рекордов Гиннеса существуют намного более жесткие условия проверки подлинности информации.

Нану Цуковна родилась в 1890 году. Всю свою жизнь она посвятила колхозному труду, имеет награды. Первый муж погиб на фронте. Во второй раз семейными узами Нану Шаова связала себя в 1946 году. Вместе со вторым супругом она прожила 36 лет, воспитала пятерых детей. Его не стало в 1982 году.