Мэр Саранска отругал подчиненных после часового ожидания автобуса

Глава Саранска Петр Тултаев устроил выволочку подчиненным за некачественную работу общественного транспорта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.

По словам Тултаева, все происходило в самый час пик, когда на дорогах должны работать муниципальные автобусы и троллейбусы.

Он заявил, что работу общественного транспорта нужно немедленно пересмотреть.

Также он подчеркнул, что обижаться на критику со стороны жителей, которые не могут дождаться автобуса и троллейбуса, нельзя.

"Выполняйте свою работу так, как положено. От того, что вы тут шлифуете, ничего хорошего нет", — заявил Тултаев.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев решил доехать до работы на автобусе и опоздал. По его словам, на одном из участков дороги автобус не мог проехать целый час.