Количество миллиардеров выросло вдвое, а доходы бедных падают

По официальным данным, приведенным накануне открытия экономического форума в Давосе фондом Oxfam, в мире насчитывается 2208 миллиардеров, сообщает телеканал "360".

По наблюдению тех, кто предоставил доклад накануне открытия форума, налоговые ставки на доходы богатейших людей резко упали за последние несколько лет. Тогда как беднейшее население облагается все большим количеством налогов, подвергается жесткой фискальной атаке, куда входят не только сбор акцизов на потребительские и жизненно необходимые товары, включая питание, лекарства и продукты энергетики, но и растущие штрафы за самые незначительные нарушения или даже проступки.

Состояние указанного числа миллиардеров в среднем ежедневно увеличивается на 2,5 миллиарда долларов. Общий ежегодный прирост составляет 900 миллиардов долларов.

В то же время 3,8 миллиарда человек, живущих на планете, относятся к самым нуждающимся, потому что каждый из них, по тем же средним показателям, имеет доход всего 5,5 доллара в день (примерно 330 рублей в день).

При этом, как отмечается, доходы нуждающихся за год уменьшились на 11%.

Но кроме официальных данных, есть и подпольные миллиардеры, то есть те, кто с помощью различных ухищрений (в первую очередь налогового свойства) скрывает свои истинные капиталы.

Что касается налогов, то максимальная ставка налога на доходы физических лиц в самых богатых странах с 1970-го по 2013 годы упала с 62% до 38%. В беднейших государствах, где присутствует и сказочно богатая элита, эта ставка составляет всего 28%. В качестве примера приводится развивающаяся Бразилия, в которой 10% нищего населения выплачивает большую долю от своих доходов, чем 10% самых богатых.

Это свидетельствует о количестве бедноты, на фоне которой существует небольшой слой очень состоятельных людей, связанных с правительством, преступным миром и с транснациональными корпорациями, отмечается в докладе.