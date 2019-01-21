Путин поручил Кудрину осуществлять контроль за реализацией нацпроектов

Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина, учитывая его предыдущий опыт работы в правительстве, обратить особое внимание на аудит национальных проектов, сообщает "Интерфакс".

"Я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством Палата будет действовать именно в этом ключе и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов", — сказал Путин в ходе встречи с Кудриным в Кремле.

"Думаю, что вам, человеку, который когда-то, будучи членом правительства, готовил подобные нацпроектам документы, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас в этом своем новом качестве, — несложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих целей", — добавил президент.

"Мы на это и нацелены", — ответил Кудрин.

Он сообщил, что "разработка методик стратегического аудита" является новым методом работы Счетной палаты. Также он добавил, что сейчас это мировой тренд, и "большинство счетных палат мира увеличивают долю стратегического аудита в своих проверках, тем самым работая на государство, объясняя, что получается, что не получается в достижении стратегических целей".

"В этой связи уже в 2019 году мы будем более строго мониторить выполнение национальных целей, национальных проектов как независимый от исполнительной власти контроль", — заверил Кудрин.