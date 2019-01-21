Детей в городах хотят обязать носить светоотражающие элементы

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД РФ Сергей Хранцкевич заявил, что несовершеннолетних жителей городов могут обязать носить светоотражающие элементы на одежде, сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что над этой инициативой сейчас думают в МВД. По словам Хранцкевича, это позволит в темное время суток водителям увидеть детей на дорогах.

На сегодняшний день в городах это пока только рекомендательная норма. При этом в случае выезда за пределы населенных пунктов у каждого пешехода должен при себе быть светоотражающий элемент, не закрытый одеждой.

Кроме того, водители, которые делают вынужденную остановку на загородной трассе, при выходе из машины должны надевать светоотражающие жилеты. Соответствующий пункт правил дорожного движения вступил в силу с 18 марта 2018 года.