Повысить успеваемость ребенка в школе можно с помощью туризма

Американская Ассоциация студенческого и молодежного туризма (SYTA) провела опрос среди педагогов, согласно результатам которого путешествия положительно сказываются на успеваемости школьников, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт SYTA.

Всего было опрошено около полутора тысяч учителей. 56% респондентов считают, что путешествия оказывают большое влияние на достижения в учебе и построение карьеры. 53% педагогов уверены, что поездки в разные страны помогают ребенку лучше усваивать школьную программу.

Подавляющее большинство всех опрошенных учителей — 74% — считают, что путешествия значительно повышают желание и способность к саморазвитию.

В исследовании отмечается, что дети, которые посещают много разных городов, более любознательны, самостоятельны и открыты знаниям, чем школьники-домоседы.