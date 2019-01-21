Патриарху Кириллу приостановили присвоение звания "почетный профессор"

Присвоение патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко званий "Почетный профессор РАН" исключили из повестки президиума Российской академии наук, пишет РБК со ссылкой на вице-президента академии Юрия Балегу.

Звание "Почетный профессор РАН" присваивается выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным активистам, которые внесли вклад в развитие науки, цивилизации и обеспечение взаимопонимания и сотрудничества между народами.

По словам Балеги, некоторые члены академии сомневаются, что такое звание должно существовать. В этой связи вопрос о награждении пока сняли с повестки дня. Однако необходимость такого звания академики вскоре обсудят между собой, отмечает издание.

Балега также подчеркнул, что патриарх действительно поддерживает науку: "Религия в какой-то мере является частью общечеловеческой культуры".

Предыдущий патриарх Московский и всея Руси Алексий II имел звание "Почетный профессор РАН", как доктор церковной истории.

Ранее руководитель пресс-службы РАН Светлана Осипова заявила, что патриарха Кирилла номинировали на звание "Почетный профессор", так как он является большим популяризатором науки. Она подчеркнула, что патриарх несколько раз принимал участие в программе "Очевидное — невероятное", которую основали физики Петр Капица и Лев Николаев.