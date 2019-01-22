22 января во всем мире отмечается день рождения попкорна. Очень популярная и всеми любимая воздушная кукуруза оказывается не только вкусная, но и полезная. Рассказываем вам о пользе и вреде попкорна.

О калорийности попкорна. 100 грамм попкорна в чистом виде содержит не более 350 ккал. А вот калорийности ему добавляют различные добавки и подсластители. Специалисты выяснили, что за время просмотра одного фильма человек может съесть попкорна на 1700 ккал. Тем, кто следит за своей фигурой, лучше покупать небольшой стакан лакомства, либо готовить его самостоятельно в домашних условиях.

Об употреблении попкорна при беременности. Врачи подчеркивают, что при беременности стоит относится к этому продукту с осторожностью. Различные добавки могут неблагоприятно повлиять на организм матери.



О пользе попкорна. В составе воздушной кукурузы, приготовленной без добавок, есть ряд полезных веществ. Это витамины группы B, калий, натрий, магний, кальций, железо, цинк, фосфор, клетчатка, минеральные элементы, природные антиоксиданты. В общем, потребление попкорна без добавок и в правильных количествах улучшает работу кишечника, желудочно-кишечного тракта, улучшает процесс усвоения пищи, благотворно влияет на деятельность центральной нервной системы, предупреждает естественное старение тканей, улучшают состояние кожного покрова, волос, ногтевых пластин и многое другое.

О вреде попкорна. Нельзя отрицать пользу попкорна для организма человека. Однако в попкорне есть и вредные свойства. Речь, конечно же, о попкорне с добавками и ароматизаторами. Попкорн, произведенный в промышленных масштабах, часто содержит диацетил, который может привести к некоторым заболеваниям дыхательных путей. Также готовый продукт может содержать транс-жиры, которые неблагоприятно воздействуют на сердечно сосудистую систему. Нередко попкорн готовится с добавлением пальмового масла.

О попкорновой болезни. В масле для попкорна содержится вещество диацетил. Люди, которые часто употребляют попкорн, жалуются на затруднение дыхания. Так, в 2007 году американец Уэйн Уoтcoн был доставлен в больницу. Выяснилось, что мужчина часто готовил попкорн дома в микроволновке, и концентрация диацетила на его кухне соответствовала промышленным нормам.

О другом применении попкорна. Попкорн используют как упаковочный материал вместо пенопластовых шариков, чтобы товар не повредился в пути. После того, как товар доставляется на место, он идет на корм птицам или скоту.

О попкорне как украшении. Ещё полтысячи лет назад американские индейцы использовали попкорн в качестве украшения, делая из него бусы и браслеты.

О попкорне-елочной игрушке. В странах Балканского полуострова попкорн некогда являлся одним из распространённых украшений для рождественской ёлки.