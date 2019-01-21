Минобороны России показало своих роботов-саперов

Минобороны РФ в честь 318-й годовщины появления в Российской армии инженерных войск подготовило видео, в котором показало самую современную технику и вооружение военных инженеров.

Впервые демонстрируются кадры разминирования местности в горах Северного Кавказа и Сирии с помощью роботизированных комплексов "Уран-6", которые самостоятельно обследуют и уничтожают неразорвавшиеся снаряды, ракеты и радиоуправляемые фугасы.

Также показана работа оператора с роботом-разведчиком, который с помощью стрелы-манипулятора разминирует замаскированный взрывоопасный предмет.

На видео присутствуют установки разминирования "Змей Горыныч", которые не только подрывают минные поля, но и уничтожают огневые точки. Также показаны бронированные тракторы-экскаваторы, предназначенные для создания полевых укреплений и разборки завалов в условиях боя.