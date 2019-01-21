В Москве задержан коллектор, который терроризировал одну из столичных школ, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

28-летнего подозреваемого задержали на одной из улиц столицы. Против него возбудили уголовное дело по статье 330 УК РФ — "Самоуправство". В качестве меры пресечения выбран домашний арест.

Как сообщала ранее "Российская газета", коллекторы буквально атаковали одну из московских школ. Они начали звонить директору учебного заведения и угрожать ей.

При этом сама женщина денег должна не была. Просрочили платеж по кредиту родители одного из учеников. Коллекторы решили сыграть на нервах директора, чтобы та надавила на ребенка должников.

Кроме того, как сообщалось, коллекторы угрожали учинить расправу из-за долга по кредиту.

Полиция провела проверку и в итоге возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ — "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".