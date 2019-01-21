Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что работа по подключению к скоростному интернету всех больниц и поликлиник страны завершена, передает ТАСС.

"Сегодня мы можем подвести итоги по подключению больниц и поликлиник к скоростному интернету. Эту работу мы завершили. Все медицинские учреждения страны, а это почти 9 тысяч объектов, теперь обеспечены выходом в сеть, причем это не просто выход в сеть, а это широкополосный доступ, так называемый", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что это позволит в дальнейшем работать с любыми массивами документов, с электронными медицинскими картами, а также сделает возможным проведение онлайн-консультаций врачей из различный регионов с крупнейшими медицинскими центрами.

"Мы сформировали, по сути, цифровую базу для реализации национального проекта "Здравоохранение", причем это одна из самых сложных тем в рамках национальной программы "Цифровая экономика", под которую заложены значительные средства", — уточнил Медведев.

Также он отметил, что в дальнейшем таким скоростным интернетом будут обеспечены другие социально значимые объекты: "Я имею ввиду и школы, где интернет есть, но он во многих случаях просто медленный, и колледжи, и фельдшерские пункты".