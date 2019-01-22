Ученые нашли рыб, которые научились жить без кислорода

Морские биологи из Научно-исследовательского института Монтерей Бей (MBARI, США) обнаружили в темных глубинах Калифорнийского залива сотни рыб, которые способны обходиться без кислорода, пишет "Российская газета" со ссылкой на журнале Ecology.

Открытие было сделано при помощи данных, полученных дистанционно управляемым подводным аппаратом ROV. Рыб ученые обнаружили в темных глубинах Калифорнийского залива, где практически нет кислорода. Для большинства морских обитателей такая среда была бы смертельно опасной, но обнаруженные рыбы чувствуют себя в ней превосходно.

"Я с трудом поверила своим глазам. Мы наблюдали морских угрей, гренадеров и даже небольших акул, активно плавающих в областях, где концентрация кислорода составляла менее одного процента от типичных поверхностных концентраций", — рассказала исследователь Наталья Галло.

Отмечается, что химический состав среды обитания сам собой должен был бы исключить присутствие в ней рыбы. Однако оказалось, что рыбы намеренно отдают предпочтение таким районам, игнорируя области с повышенным содержанием кислорода.

По мнению ученых, открытие говорит о том, что морские обитатели приспосабливаются к химическому изменению состава воды Мирового океана.