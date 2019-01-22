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Эксперты назвали популярное физическое упражнения, которое может навредить

, ИА "Амител"
Некоторые люди, выполняющие "скручивание", госпитализируются после тренировки

Фото: tobe-fit.ru

Одним из самых популярных упражнений является так называемое "скручивание" для мышц живота, однако это упражнение может стать причиной визита к врачу, пишет "Вечерняя Москва".

Как отмечается, именно "скручивание" является наиболее популярной причиной появления людей в травмпунктах и больницах. Некоторые люди, выполняющие это упражнение, после тренировки госпитализируются, ведь порой это приводит к полной потере способности двигаться на непродолжительное время.

Как отметил профессиональный российский культурист и мастер спорта России по бодибилдингу Денис Гусев, биомеханика у "скручивания" непростая.

"Действительно, в определенный момент времени нагружается сильно поясница. Корпус не зафиксирован, и, когда мы поднимаем спину, на нее идет довольно серьезная нагрузка. Поэтому человеку с больной поясницей, в частности с грыжей или протрузией, такое делать не стоит. Однако любой здоровый, даже не обязательно спортсмен, способен без особого вреда это упражнение выполнить", — подчеркнул Гусев.

С ним согласен и врач-травмотолог Владимир Качесов, который отметил, что при правильном выполнении "скручивания", особенно если нет дополнительной нагрузки в виде штанги или гирь, никакого вреда организму нанесено не будет. Рядом, разумеется, должен быть инструктор, но никаких особых мер предпринимать не требуется. Позвоночник, как отметил врач, достаточно устойчивая структура, способная выдержать нагрузку от 800 килограммов до 1,5 тонны.

"Вообще я часто слышу о вредных физических упражнениях. Но дело в том, что если все делать с умом и по инструкции, то вреда здоровью нанести просто нельзя. Все относительно, конечно. Однозначным нельзя нигде быть. Но если все делать с умом, упражнения будут получаться как надо и без вреда для организма", — подчеркнул Качесов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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