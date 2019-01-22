Жительнице Нижнего Новгорода, которой за отказ снять нижнее белье в отделении полиции сломали лицевую кость, присудили компенсацию в размере пяти тысяч рублей, сообщает программа "Кстати" на своем YouTube-канале.

Кристину Морозову задержали во время прогулки около дома. Полицейские ловили каких-то преступников и решили досмотреть ее. Документов у женщины, вышедшей прогуляться с собакой, не было. Тогда ее забрали в отдел.

Там за отказ снять нижнее белье при мужчинах ее стали избивать. "Я услышала хруст и все. Со временем лицо просто может поплыть", — рассказала Кристина.

Когда женщина захотела привлечь к ответственности борцов за общественную безопасность, те возбудили на нее уголовное дело — за оскорбление и неповиновение. Впрочем, суд эти обвинения не поддержал. Решение было вынесено в пользу Кристины, правда вместо 250 тысяч рублей компенсации, которые она просила, ей присудили всего 5 тысяч.

Сотрудников полиции, избивавших женщину, следствие установить не смогло. Несмотря на то, что пострадавшая видела их и назвала фамилии.

Как пояснил начальник отдела МВД Александр Липин, женщина оскорбляла сотрудников и оказывала сопротивление. Когда ножницами разрезали ее нижнее белье. По всей видимости, за это ее и избили.

Сам Липин, отвечая на вопросы приставших к нему журналистов, как-то двусмысленно пригласил их пройти "в комнату". Те благоразумно решили не оказывать неповиновение и на приглашение согласились. Комната оказалась музеем.