Два судна загорелись в Керченском проливе. Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил телеканалу "360", что из воды поднято десять тел, и 11 пострадавших.

ЧП произошло 21 января в районе Керченского пролива в 16 морских милях от побережья Краснодарского края. Загорелись два судна, шедших под флагом Танзании вне территориальных вод РФ. На одном из двух танкеров, находившихся рядом, по всей видимости, шла перевалка топлива. Произошел хлопок со вспышкой, начался пожар, который перекинулся на второе судно. На двух кораблях в общей сложности находился 31 человек. Все члены экипажей — граждане Турции и Индии. Чтобы спастись от огня, люди прыгали за борт. Спасательную операцию проводят сотрудники Морского спасательно-координационного центра Новороссийска.

"Спасательная операция продолжается. Погода средней тяжести, волны высотой 1,5 метра, восточный ветер, с порывами до 14 метров в секунду. Вода 11 градусов выше нуля, на грани выживания человека", — сообщил Кравченко.

Пресс-секретарь главы полуострова Сергея Аксенова Екатерина Полончук сообщила, что пока экстренные службы не определились, куда повезут пострадавших, в Крым или Новороссийск.

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Николай Деркач сообщил "РИА Новости", что врачи готовы принять пострадавших с загоревшихся танкеров: "В больницы Крыма никто пока не поступал. На месте продолжаются спасательные работы. Наши больницы и скорая готовы".

В Минздраве Краснодарского края сообщили: "В связи с пожаром на судах в Керченском проливе министерством здравоохранения Краснодарского края обеспечена готовность медучреждений к приему и оказанию медицинской помощи всем нуждающимся. Медучреждения Геленджика, Темрюка, Новороссийска, Анапы и краевые специалисты Краснодара, служба скорой медицинской помощи, санавиация готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме".