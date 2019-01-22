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Число погибших при пожаре на суднах в Керченском проливе увеличилось до 10

, ИА "Амител"
Из-за пожара на корабле "Maestro" в Керченском проливе загорелось пришвартованное рядом судно

Фото: кадр из видео

Два судна загорелись в Керченском проливе. Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил телеканалу "360", что из воды поднято десять тел, и 11 пострадавших.

ЧП произошло 21 января в районе Керченского пролива в 16 морских милях от побережья Краснодарского края. Загорелись два судна, шедших под флагом Танзании вне территориальных вод РФ. На одном из двух танкеров, находившихся рядом, по всей видимости, шла перевалка топлива. Произошел хлопок со вспышкой, начался пожар, который перекинулся на второе судно. На двух кораблях в общей сложности находился 31 человек. Все члены экипажей — граждане Турции и Индии. Чтобы спастись от огня, люди прыгали за борт. Спасательную операцию проводят сотрудники Морского спасательно-координационного центра Новороссийска.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из-за пожара на корабле "Maestro" в Керченском проливе загорелось пришвартованное рядом .судно. Моряков спасают сотрудники Морского спасательно-координационного центра города Новороссийска. Информация о пострадавших уточняется. Два судна загорелись в нейтральных водах Керченского пролива, сообщает Керчь.инфо с ссылкой на очевидцев. Прилагаются видео и фотографии. Инцидент подтвердили в Росморречфлоте. Оба судна под флагами Танзании. Отмечается, что люди вынуждены бросаться в море. "Там творится что-то жуткое" — рассказал один из матросов. Пожар начался в тот момент, когда происходил обмен грузом. Один из кораблей перевозил емкости с газом. По предварительной информации, моряки — турки и индийцы. По предварительной информации, горит газовоз "Маэстро". Огонь с него попал на пришвартованное рядом судно. К ним направляется "Спасатель Демидов". #Керчь#Пожар

Публикация от Твой бро всё видел 👀 Геленджик (@t8oi_bro_glk)

"Спасательная операция продолжается. Погода средней тяжести, волны высотой 1,5 метра, восточный ветер, с порывами до 14 метров в секунду. Вода 11 градусов выше нуля, на грани выживания человека", — сообщил Кравченко.

Пресс-секретарь главы полуострова Сергея Аксенова Екатерина Полончук сообщила, что пока экстренные службы не определились, куда повезут пострадавших, в Крым или Новороссийск.

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Николай Деркач сообщил "РИА Новости", что врачи готовы принять пострадавших с загоревшихся танкеров: "В больницы Крыма никто пока не поступал. На месте продолжаются спасательные работы. Наши больницы и скорая готовы".

В Минздраве Краснодарского края сообщили: "В связи с пожаром на судах в Керченском проливе министерством здравоохранения Краснодарского края обеспечена готовность медучреждений к приему и оказанию медицинской помощи всем нуждающимся. Медучреждения Геленджика, Темрюка, Новороссийска, Анапы и краевые специалисты Краснодара, служба скорой медицинской помощи, санавиация готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме".

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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