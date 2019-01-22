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Восьмибалльные заторы ждут жителей Барнаула на дорогах утром во вторник, 22 января. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, наиболее загружено движение на пересечениях Павловского тракта с улицами Попова и Малахова, на перекрестке последней с улицей Власихинской, на пересечениях проспекта Ленина с улицами Северо-Западной и Матросова, по улице Советской Армии и Кутузова. Скорость движения машин здесь составляет от 5 до 7 километров в час.

Также заторы наблюдаются на отрезках улиц Георгиева, Сухэ-Батора, Челюскинцев, Северо-Западной, проспектах Строителей, Калинина и Красноармейском.

Добавим, что в городе произошло семь аварий. Четыре — на перекрестках улица Юрина — Северо-Западная, Малахова — Павловский тракт, Власихинская — Малахова, шоссе Ленточный бор — Власихинская, еще одна неподалеку от перекрестка Меланжевая — Матросова, а также на проспекте Ленина рядом с ЦУМом и на улице Загородной.