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Депутат Государственной думы Наталья Кувшинова предложила Минтрансу обдумать возможность внедрения в России продажи невозвратных билетов в плацкарт и общие вагоны. Об этом пишут "Известия".

В письме ведомству депутат от "Единой России" подчеркнула, что в ее адрес поступили обращения от жителей "разных регионов" по этому поводу. Также говорится, что с аналогичной просьбой выступили представители Общероссийского объединения пассажиров.

Кувшинова предлагает дать перевозчику возможность "снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу... без согласования с ФАС".

В Минтрансе газете подтвердили получение письма. "Ответ будет направлен в установленном порядке" — цитирует издание слова представителя ведомства. В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам в дальнем следовании) газете также рассказали, что примут участие в обсуждении механизмов реализации инициативы.

Напомним, невозвратные билеты могут продаваться в вагоны купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте, где тариф устанавливают железнодорожники. Таким образом, в плацкарте и общих вагонах, так называемом регулируемом сегменте, где тариф устанавливает государство, невозвратных билетов не будет. Экономия при покупке подобного билета составит 5-20% от цены обычного. На это влияет поезд и период совершения поездки.