Фото: СК РФ

Моряки на суднах под флагом Танзании, загоревшихся накануне, 21 января, в Керченском проливе, могли нарушить технику безопасности. Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на "Интерфакс" и его источник.

"Основная версия — нарушение техники безопасности", — цитирует агентство слова собеседника.

По предварительной информации, взрыв прогремел тогда, когда экипажи передавали топливо с судна на судно.

Напомним, пожар на судах "Канди" и "Маэстро" возник в нейтральных водах Черного моря. На их борту находился 31 гражданин Индии и Турции.

РИА Новости, ссылаясь на данные Росморречфлота, передает, что 11 человек погибли, 12 моряков удалось спасти, "трое на глазах спасателей ушли под воду, про ещё пятерых неизвестно, были ли они в воде или остались на горящих судах".

Таким образом, на данный момент неизвестно местоположение пяти человек.