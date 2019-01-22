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В компании ​"Газпром межрегионгаз Грозный" заявили, что в решении суда Заводского районного суда Грозного о списании долгов населению, не было сказано о списании суммы в 9 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на ТАСС.

"В решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться. Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал", — рассказал заместитель генидректора по реализации газа компании Рустам Амерханов. Он уточнил, что формулировка решения суда звучит так: "обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности". Также он призвал считать появление суммы в 9 миллиардов рублей "информационным вбросом".

Отмечается, что данная сумма была указана в официальном сообщении на сайте прокуратуры Чечни, которое появилось 16 января. Позже сообщение отредактировали, теперь в нем не упоминаются долги в размере 9 миллиардов рублей. При этом в кэше сохранился старый вариант с заголовком: "По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд рублей".

В сообщении прокуратуры говорилось, что долги списали в виду того, что массовое предъявление требований по долгу к жителям Чечни "создавало в обществе социальную напряженность и могло повлечь протестные выступления населения". Чеченский министр национальной политики Джамбулат Умаров позже объяснил списание долгов жителей республики за газ "спецификой региона". "Чеченская Республика в данном случае за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна. И я считаю, что это совершенно правильно", — цитирует издание его слова.

После сообщений о списании задолженности с населения в Чечне, ряд регионов РФ выступили с аналогичными требованиями. В частности, долги жителей попросили списать в Смоленской области, Чувашии и в других субъектах.