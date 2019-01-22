Пять тысяч барнаульцев посетили лыжный марафон "Динамо — Зимари — Динамо", прошедший в Барнауле в минувший уик-энд, сообщает сайт организатора мероприятия компании "Мария-Ра".

При этом большинство из них пришли в сосновый бор просто чтобы подышать свежим воздухом, получить заряд бодрости и оптимизма.

Попробовать пробежать на лыжах 50 км дистанции по "Трассе Здоровья" решились 770 жителей и гостей краевой столицы. 600 участникам удалось преодолеть дистанцию полностью.

Для них на лыжне были организованы 4 пункта питания, размещенные на старте и точках, соответствующих 5, 15 и 25 км дистанции. Там спортсмены могли попробовать сладостей и выпить горячего чая.

Одним из участников стал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

"Очень приятно видеть здесь столько людей, любящих и ценящих здоровый образ жизни, — поделился радостью чиновник. — Сама трасса — потрясающая! Кататься по ней — одно удовольствие".

Следующий массовый лыжный марафон запланирован на 17 февраля.