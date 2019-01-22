Фото: vk.com

Автомобиль сбил молодого мужчину с маленьким ребенком на улице Балтийской утром во вторник, 22 января, в Барнауле, сообщили в городской ГИБДД.

ДТП случилось в 07:50 в районе дома №28. "Водитель управляя автомобилем "ВИС", допустил наезд на двух пешеходов, мужчину 1992 года рождения и ребенка 2018 года рождения", — отмечают в Госавтоинспекции.

В результате аварии пешеходы получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь в горбольнице №1.

В контексте неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега и гололеда ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на проезжей части.