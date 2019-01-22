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Автомобиль сбил молодого мужчину с маленьким ребенком на улице Балтийской утром во вторник, 22 января, в Барнауле, сообщили в городской ГИБДД.
ДТП случилось в 07:50 в районе дома №28. "Водитель управляя автомобилем "ВИС", допустил наезд на двух пешеходов, мужчину 1992 года рождения и ребенка 2018 года рождения", — отмечают в Госавтоинспекции.
В результате аварии пешеходы получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь в горбольнице №1.
В контексте неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега и гололеда ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на проезжей части.
Комментарии
автомобиль "ВИС" - это "хочуха" что ли, Toyota WISH???
это жигуль-каблук, страшный, как чёрт.
Дибилы за рулем.
автомобиль "ВИС" - это "хочуха" что ли, Toyota WISH???
Это заводские переделки автомобилей ВАЗ
Судя по тому, что специально не сказано, наезд был не на переходе. В этой связи на фоне постоянного полоскания водителей хочу высказать следующее мнение. 1. За наезд в метре от перехода и дальше полную ответственность , в том числе и за повреждение автомобиля и моральный вред водителя должен нести пешеход либо его наследники. 2. за пересечение дороги вне перехода с ребёнком должен быть десятикратный штраф родителю. Пора прекратить дискриминацию водителей.