В жилом комплексе "Новая Высота", расположенном в престижном направлении Индустриального района – пересечении улиц Попова и Энтузиастов, объединились красота классической архитектуры и уникальные концептуальные решения в области благоустройства. 17-этажные дома из долговечного керамического кирпича с высокими потолками, современными планировками и "умными" скоростными лифтами, уютная и безопасная территория со шлагбаумом, освещением и видеонаблюдением, а также первый в городе "сити-парк" с зонами спортивного назначения и фонтаном – здесь есть все, чтобы поднять ваше представление о комфорте действительно на новую высоту. Покупка квартиры в этом перспективном жилом комплексе – всегда отличная инвестиция, а сейчас это вдвойне выгодно благодаря акции "Покупаешь квартиру – выбираешь подарок" от группы компаний "Союз", которая действует до 29 марта 2019 года.

Приобретая квартиру мечты в ЖК "Новая Высота" в офисе реализации жилой и коммерческой недвижимости ИСК "Союз", вы можете сами выбрать один любой подарок из предложенного списка. Под каждую категорию квартир – свои подарки.

ПОДАРКИ НА ВЫБОР ПРИ ПОКУПКЕ 1-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ:

Сертификат на покупку мебели номиналом 20 000 руб.

Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 20 000 руб.

Коммунальные платежи полгода за наш счет + год бесплатного интернета.

Путевка на двоих в отель "Алтика" + год бесплатного интернета.

ПОДАРКИ НА ВЫБОР ПРИ ПОКУПКЕ 2-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ:

Выбирайте свою скидку! Если в вашей семье 2 ребенка, то скидка 20 000 руб.; 3 ребенка – скидка 30 000 руб.; 4 ребенка – скидка 40 000 руб. Плюс годовой интернет бесплатно.

Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 30 000 руб.

Коммунальные платежи 3 месяца за наш счет + год бесплатного интернета.

Путевка на двоих в отель "Алтика" плюс год бесплатного интернета.

Сертификат на покупку мебели номиналом 30 000 руб.

ПОДАРКИ НА ВЫБОР ПРИ ПОКУПКЕ 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ:

Коммунальные платежи 3 месяца за наш счет + год бесплатного интернета.

Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 50 000 руб.

Выбирайте свою скидку! Если в вашей семье 2 ребенка, то скидка 30 000 руб.; 3 ребенка – скидка 40 000 руб.; 4 ребенка – скидка 50 000 руб. Плюс годовой интернет бесплатно.

Скидка на 2 парковочных места в подземном паркинге 100 000 руб. + год бесплатного интернета.

Годовой абонемент в спортзал.

Ознакомиться с полными условиями акции можно на сайте.

Теперь купить квартиру еще проще и выгоднее – с ИСК "Союз" мечты становятся реальностью!

ИСК "Союз"

г. Барнаул, пр. Калинина, 112/27, офис №101

Телефон: (3852) 58-10-58

Электронная почта: isk.soyuz@mail.ru

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