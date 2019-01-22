"Поминки" по сгоревшему памятнику архитектуры устроили в Барнауле

Фото: "Гражданский патруль"
Барнаульские активисты устроили "поминки" по конторе торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями", сгоревшей 21 января 2018 года, сообщили в общественной организации "Гражданский патруль" в Барнауле.
К месту пепелища неравнодушные жители Барнаула принесли табурет. На него они поставили наполненный граненый стакан и кусок хлеба. Это символизирует скорбь по утрате культурной ценности.
Таким необычным способом граждане решили напомнить властям о необходимости реставрации исторического здания. На эти цели требуется свыше 30 млн рублей. Один только проект обойдется в шесть миллионов.
Такую сумму собственник выделить не в силах. Общественники надеются, что перформанс привлечет внимание властей и они изыщут средства на восстановление памятника архитектуры.
"На сегодняшний день вопрос реставрации старинных зданий в Алтайском крае – один из самых злободневных, если не сказать, утопичных, — прокомментировал один из организаторов акции представитель "Гражданского патруля" Игорь Берг. — И контора купца Морозова – это, на наш взгляд, один из ярких примеров преждевременной и полной утраты памятников в Барнауле".
Комментарии
Какие памятники .Кому нужна эта рухлядь.
Ну бред )) Хозяин здания, остался с "голой п..ой" после пожара, на что ему восстанавливать объект. Продал свой автомобиль, и построил рядом автомойку с шиномонтажем в складчину с партнером, чтобы хоть как-то насобирать средства, но и тут Администрация хотят снести объект. Ну и на какие вши он должен восстановить объект? Вот и продает он теперь и автомойку. А этот странный человек еще и перформансы устраивает. Да и еще, весной 2019 Ползунова перекопают опять - будут производить перезахоронение останков, ведь ремонт дороги закончить не дали в 2018 году.
Историки не за останки переживают, а за меч некого господина Б..., который якобы захоронен там же где и Ползунов И.И. Стоимость меча по предварительным данным составляет около 1 млн$.
Утратили старый памятник - идите вперед! Стройте новые, чтобы потомкам было что хранить и чтить. Вот хватаемся за старье, никакой особо исторической ценности этот объект не представлял. Снесите и старье на М.Тобольской, которое продаете за 1 руб.