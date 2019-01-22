"Поминки" по сгоревшему памятнику архитектуры устроили в Барнауле

Фото: "Гражданский патруль"

Барнаульские активисты устроили "поминки" по конторе торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями", сгоревшей 21 января 2018 года, сообщили в общественной организации "Гражданский патруль" в Барнауле.

К месту пепелища неравнодушные жители Барнаула принесли табурет. На него они поставили наполненный граненый стакан и кусок хлеба. Это символизирует скорбь по утрате культурной ценности.

Таким необычным способом граждане решили напомнить властям о необходимости реставрации исторического здания. На эти цели требуется свыше 30 млн рублей. Один только проект обойдется в шесть миллионов.

Такую сумму собственник выделить не в силах. Общественники надеются, что перформанс привлечет внимание властей и они изыщут средства на восстановление памятника архитектуры.

"На сегодняшний день вопрос реставрации старинных зданий в Алтайском крае – один из самых злободневных, если не сказать, утопичных, — прокомментировал один из организаторов акции представитель "Гражданского патруля" Игорь Берг. — И контора купца Морозова – это, на наш взгляд, один из ярких примеров преждевременной и полной утраты памятников в Барнауле".