Железнодорожный районный суд Барнаула восстановил в должности старшего научного сотрудника Государственного художественного музея Алтайского края Альбину Богочанову, уволенную несколько месяцев назад. Такое решение было вынесено 18 января. Суд посчитал увольнение Богочановой незаконным и восстановил в должности. Об этом она написала на своей страничке в социальной сети.

Согласно постановлению суда, теперь женщина получит компенсацию в размере нескольких окладов. Отметим, что Альбину Богочанову уволили в октябре 2018 года, что вызвало широкий резонанс в культурной среде. В художественном музее женщина проработала на тот момент уже 22 года и курировала проведение различных выставок и специальных проектов. Однако по какой-то причине это не нравилось директору музея Инне Галкиной, которая, по словам Альбины Боночановой, искала различные способы того, чтобы ее уволить. В итоге это случилось в октябре после 15-минутного опоздания сотрудницы музея. Богочановой пришлось обратиться в трудинспекцию и добиваться своих прав через суд.

Любопытно, что на встрече работников культуры с губернатором Виктором Томенко, прошедшей перед выборами в августе прошлого года, директор Художественного музея выступала с яркой речью о необходимости поддерживать специалистов, работающих в культурном учреждении. В качестве одной из мер она предложила давать молодым и самым талантливым специалистам квартиры от государства для того, чтобы они не уезжали в другие регионы на более высокие зарплаты.